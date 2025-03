A színpadra lépés előtt került kellemetlen helyzetbe Radics Gigi duettpartnere.

Visváder Tamás Radics Gigi partnereként szerepel A Nagy Duett című showműsor idei évadában, annak pedig, hogy mindent beleadnak produkcióikba, meg is lett az eredménye: a harmadik élő show sem telhet el úgy, hogy ne állnának színpadra. Az énekesnő és a vállalkozó, akiknek célja, hogy legalább egyszer adásgyőztesek legyenek, legutóbb a Kaposváron feltámadt a szél és Jön az Ádám a 7-es BMW-vel című dalok egyvelegével lépett színpadra, melyet kicsit át is költöttek. A mulatós medley-re összesen 30 pontot kaptak, úgy tűnik azonban, hogy Visvádert a produkció előtt kisebb baki érte, cipőjének talpa ugyanis váratlan megadta magát. Ezt Radics Gigi videón is megörökítette, melynek tanúsága szerint fékezhetetlen nevetőgörcsöt kaptak a színpadra lépés előtt.

Szegény embert még az ág is húzza!

– hangzik a TikTokra feltöltött videóban Visvádertől, aki hasznát vette a cipőtalpnak: azzal adott ritmust a kulisszák mögött a mulatós dalnak, amit énekelni kezdett.

Egy titkos videó nektek, amit Gigi csinált. Ilyenek a színpadra lépés előtti pillanatok

– írta néhány nevetős emoji kíséretében a kétgyermekes édesapa.