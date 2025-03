Meg is indokolta elsőre szokatlannak tűnő véleményét.

Hatalmas megtiszteltetés érte a héten Árpa Attilát, aki az év férfi műsorvezetője lett a Televíziós Újságírók Díja gálaestjén, Az Árulók című, kategóriájában szintén díjnyertes reality házigazdájaként.

Az elismerését átvéve Árpa kétszer is megnézte, valóban az ő neve áll-e a szobrocskán. Mint mondta, sosem hitte volna, hogy valaha is díjazzák őt műsorvezetői munkássága miatt, pláne nem Gundel Takács Gáborral és Till Attilával szemben.

„Azt gondolom, hogy óriási szerencsém volt. Általában azok panaszkodnak, akik nem kaptak díjat, de most én fogok. Oké, hogy ez a feladat jól áll nekem és élvezem is, de igazságtalannak érzem, mert a másik két jelöltnek a műsorvezetés a hivatása” – mesélte a Borsnak Az Árulók kastélyának fura ura, akit magánéletéről is kérdezett a lap. Mint kiderül, tavalyi esküvőjük után feleségével már a családbővítésen gondolkodnak.

„A babaprojekt tervben van, csak pár dolgot el kell még intéznem, hogy a legjobbkor érkezzen. Értem ezalatt a költözést, az új ingatlant, az anyagi stabilitást, a szüleimet, akiknek sajnos voltak egészségügyi gondjaik, úgyhogy valószínűleg 2026 lesz a bűvös év. Akkor fog beloggolni a kis Árpa a Mátrixba.”