Egyre kevésbé bírják a celebek a tanyasi reality-t.

Ahogy azt megírtuk, a péntek esti adásban véget ért a Farm VIP Kiara Lord számára, aki önként döntött úgy, szeretné elhagyni a tanyát testi-lelki egészsége, valamint a purtián körülmények miatt.

A hírről hamarosan értesült másik csapat is a sárgátóktól vajrablás után visszatérő Kapi Leventétől és Szalontai Szilvitől.

„Sajnos a kedves barátnődnek nem tudtuk átadni az üzeneted, mert hazasírta magát” – mondták Dávid Petrának, aki ugyan kevésbé lepődött meg a dolgon, mint társai, később könnyeit nyelve bevallotta, ő is elgondolkodott a játék feladásán.

Megtudtam, hogy Kiara hazament...megértem. Lehet, hogy én is hazamegyek. Nincs bennem semmi érzés, nem szeretek itt lenni.

A személyi edzőnek nem ez volt a nap egyetlen mélypontja: mikor kiderült, hogy a sárga csapat tagjai, valamint az onnan átkerült Aurelio titkon szövetkezni kezdtek Nagy Zsolt Leó kiejtéséért, szintén sírva fakadt – bár akkor még abban bízott, egy esetleges egyesítésnél újra találkozhat a pirosaktól elkerült Lukács Mikivel és Kiara Lorddal.

„Nekem továbbra is nagyon sz.r itt lenni, és igazából most már még rosszabb. Ha haza kell mennem, akkor hazamegyek. Egyébként is elfáradtam ebben, hogy ilyen emberrekkel meg ilyen hozzáállásokkal vagyok. Nélkülük nekem ez így rossz.”