Ezt nem láttuk jönni.

Emilio és felesége, Tina nem csupán családjuk realityjéhez, a Drága családomhoz forgatnak, hanem a közös TikTok-oldalukra is gyártanak tartalmat. A napokban például egy olyan videóval jelentkeztek, amelyik az apa-lánya szeretet szépségét mutatja be. Az énekes ugyanis hagyta, hogy tinilánya, Vivien kezelésbe vegye: nem elég, hogy a 13 éves lánya megpedikűrözte – méretes műkörmöt épített a lábkörmeire –, de kipingálta a lábfejét is, megcsillogtatva ezzel rajz- és sminktudását. Bár Emilio arcára van írva a véleménye, hiába, a tehetség útjába nem állhat.

„Lehetsz te akármilyen raj, pujáró. Ha lányod van, neked annyi” – írták a videóhoz, ami alá záporoztak a kommentek.