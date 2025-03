Mondják, mindenkinek van egy hasonmása valahol a világon, ráadásul állítólag nem is egy. Az egyik TikTok-felhasználó például úgy hasonlít az amerikai színésznőre, Blake Livelyra, mintha csak az eltitkolt ikertestvére lenne; frizurája és arcvonásai miatt nem győzi hallgatni a kommentelőktől, mennyire hasonlít a Velünk véget ér című film szereplőjére. Hasonlóan van ezzel egy 33 éves brit férfi, Lewis Parker is, akit napi szinten kevernek össze a Harry Potter-filmek Ron Weasleyjét megformáló színésszel, Rupert Grinttel.

Grint és Parker ugyanis úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. A 33 éves férfi, aki az angliai Spalding településen él, nem véletlenül volt 15 évig a színész dublőre. Úgy tűnik, azóta sem bánja, ha emberek megállítják az utcán, hogy közös képet készítsenek vele. Parker azt mondja, jól esik neki a figyelem, pedig annak idején, még iskolásként sokat bántották vörös haja miatt. Gyerekkorában gúnyolták is azzal, hogy úgy néz ki, mint Ron Weasley, annak érdekében pedig, hogy ne aggassanak rá gúnyneveket, a haját is befestette. Mára a megtévesztő hasonlóságot a javára fordította, s mondhatni hasznot húz abból, hogy Rupert Grint hasonmásaként meet and greetekre, születésnapi bulikra és különböző eseményekre jár.