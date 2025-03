Honvágya van a modellnek.

Mihalik Enikő hosszú évek óta az Egyesült Államokban él férjével, Korányi Dáviddal, valamint kislányukkal, a hároméves Eva Rose-zal. Bár a modell és családja évente legalább kétszer is hazalátogatnak, Mihalik szeretné, ha a jövőben újra Magyarországon élnének.

Jelenleg inkább hazahúz a szívem. Nem holnapután, de talán a közeljövőben haza is költözünk. Én örülnék neki

– mesélte a Glamour gálán a modell, aki szerint az amerikai életből rengeteg haszna származik gyermekének.

„A kislányomnak ez nagyon jó, mert már most angolul és magyarul is beszél. Valamelyik nap a gyógyszertárba menet elkezdte énekelni a Tavaszi szél vizet áraszt dalt magától, olyan cuki volt. Három és fél éves, jár már óvodába, ami neki és nekem is jó, mert így elég sok szabadidőt kaptam. Bevallom őszintén, van, hogy már unatkozom is.”

Nem tagadja, az anyaság a legjobb, de talán eddigi legnehezebb munkája is, miközben professzionális karrierjéhez is visszatért már - nemrég például a Párizsi Divathéten, a Chloé kifutoján vonult.

„Most vagyok azon a ponton, hogy mindent visszakaptam, ami volt a gyerek előtt, beleértve a formámat is. Nem volt célkitűzés, ez természetesen alakult. Nem akartam azt a nyomást magamra helyezni, hogy a kislányom úgy nőjön föl, hogy az édesanyja folyamatosan változtatni akar önmagán. Szóval ezt teljesen elengedtem, és a biológia közbelépett. Apukám két méter magas, anyukám pedig nagyon vékony, úgyhogy jó a genetikám” – idézte Mihalik szavait a Blikk.