Először mesélt kapcsolatukról az énekesnő.

Fotó: TV2

Újra foglalt Bánsági Petronella, a Megasztár énekesnőjének szíve. A tehetségkutató legutóbbi évadában feltűnt fiatal ráadásul egy ismert személybe szeretett bele, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben játszó Kirády Marcell oldalán talált rá a boldogság több, mint egy hónappal ezelőtt.

„Túl sokat nem szeretnék elárulni erről, de igen, egy párt alkotunk, és nagyon boldog vagyok" – kezdte a Borsnak a 20 éves Bánsági, aki már azelőtt kinézte magának kedvesét, hogy először találkoztak volna.

„A vásznon, illetve a képernyőn láttuk meg egymást. Ő a Megasztárban figyelt fel rám, én pedig a moziban szúrtam ki magamnak, valahogy az ő karaktere fogott meg leginkább. Másodjára is elmentem a moziba megnézni a filmet, a harmadik alkalommal pedig már mellettem ült és fogta a kezem."

A fiatalok egy podcast műsornak hála találkoztak először, ahol egymás után forgattak.

„Mikor bemutatkoztunk, már tudtuk is egymás nevét... Marci nagyon jókor toppant az életembe, ugyanis egy ideje magam alatt voltam, és elképesztően jól esett, ahogy hozzám állt, amiket mondott" – folytatta az énekesnő, akinek korábban nem voltak túl jó tapasztalatai a fiúkkal.

„Volt olyan barátom, aki nem akarta felvállalni, hogy együtt vagyunk. Marci ebben is teljesen más, éppen ő volt, aki az első hónapot ünneplő randinkon azt mondta, készítsünk képet és osszuk meg.

Nagyon egy húron pendülünk, mellette önmagam lehetek, amit csak ritkán merek megtenni.

Számomra az is fontos volt, hogy aki mellettem van, ugyanolyan művészlélek legyen, és vonzza a zenélés. Nem kizárt, hogy közös szerzeményünk is lesz. Írtam egy dalt, és amikor megmutattam neki, rögtön leült a zongorához lejátszani, és megbeszéltük, hogy talán a végleges verzióban is benne lesznek a dallamai.”