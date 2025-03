Egy kommentelő szerint az énekesnő mosolya többe került, mint az autója.

Már egy ideje hódít a TikTokon a Hardest Ese Ever-trend, ahol a felhasználók a népszerű rapdalra mutatják meg ékszerekkel kidekorált fogsorukat. Ehhez csatlakozott a minap Madonna is, akinek ugyan korábban már voltak díszkövek a fogain, de most, 66 évesen ismét beújított párat. Mosolya legfeltűnőbb, friss eleme egy jókora lapis-lazuli grillz, ami mellé több kisebb gyémánt is került.

A rövid videóhoz bár az énekesnő nem írt semmit, követői megtették ezt helyette is – többen eléggé meglepődtek a látottakon, hiszen ez a fogékszer valószínűleg nem volt olcsó mulatság.

„Ez biztos többe került, mint az autóm.”

„Sosem hittem volna, hogy Madonnát grillzt viselve fogom látni.”

„Azért a hetvenhez közelítve ez őrületes” – érkeztek a kommentek a pár másodperces videó alá.