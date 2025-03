Hasznát vette a sorozatbeli karakterének.

Ábrahám Edit nevét a Barátok közt című sorozatnak hála egyszerre ismerte meg egy egész ország. Most a színésznő az Egy ritmusban című műsorban szerepelt, ahol a megfelelési kényszer témaköre is szóba a jött beszélgetőpartnerek között. Ábrahám elárulta, hogy a sorozatban alakított szerepének köszönhetően már nem szeretne annyira megfelelni a társadalomnak, mint korábban.

„Nagyon érdekes, mert nagyon sokat tanultam Claudiától. Azt a fajta határozottságot, pengeséget, amit ő tudott képviselni, az életben is nagyon sokszor használtam. Például olyan dologra gondolok, hogy ha mesteremberekkel kellett tárgyalni, akkor előszedtem, hogy Claudia hogyan viselkedne ebben a szerepben. De nemcsak ebben a vonatkozásban, abban is, hogy hogyan bánok emberekkel” – idézi a Blikk Ábrahámot, aki szerint a sorozatban látható karaktere szigorúbb volt, míg ő maga nagyon engedékeny vagyok, ám mostanra megtanulta meghúzni a határait.

„Ez sokáig tartott, de talán most már tudom. Például nem olyan régen megkerestek egy filmszereppel, és tudtam, hogy én ezzel nem tudok majd azonosulni. Tehát már nem akarok megfelelni. De ez nagyon sokáig úgy volt az életemben, hogy meg akartam felelni, szerettem volna azt a képet nyújtani a nézőknek is, a külvilágnak is, ami nem biztos, hogy én vagyok, csak ők ezt várták el tőlem” – tette hozzá.