Az énekes nem is lehetne boldogabb.

Pély Barna idén ünnepli kerek 50. születésnapját, karácsonykor pedig azt is örömmel újságolta el, hogy feleségével szülői örömök elé néznek. A népszerű zenész korábban azt is elárulta, hogy nagyon izgultak a gyermek érkezése miatt, de a végén a „boldog várakozás érzése” győzött. Mint ismert, Pély két éve vette feleségül menedzserét, Évit, akivel a munkakapcsolat szinte észrevétlenül alakult szerelemmé az évek alatt. A minap pedig örömmel jelentették be, hogy megszületett a közös kislányuk, aki az Abigél nevet kapta.

Hatalmas boldogság. 2025.03.24-én megszületett a kislányunk, Abigél. Hálásak vagyunk minden orvosnak, szülésznőnek és nővérnek, akik a várandóság alatt, a születéskor és utána végigkísértek minket. Köszönjük a családtagjainknak és a barátainknak a rengeteg támogatást, amit eddig kaptunk

– írja az Instagram-bejegyzésében Pély Barna.