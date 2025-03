Ennyit fejlődött a Megasztár óta.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Schobert Norbert és Rubint Réka középső gyermeke, ifj. Schobert Norbert a Megasztár tehetségkutató műsorában tette próbára magát tavaly, ahová azért érkezett, hogy bizonyíthasson énekesként is. A 20 éves fiatal végül túljutott a válogatón, az élő show-ba azonban már nem került be, pedig a zsűriasztalnál Molnár Ferenc Caramel próbált küzdeni azért, hogy bekerüljön a legjobb 12 versenyző közé. A sztárcsemetét akkor azzal engedték útjára, hogy lehetne jövője énekesként, de ahhoz még fejlesztenie kell magát.

Utóbbi tanácsot pedig láthatóan meg is fogadta Schobert Norbert Jr. és a történtek nem vették el a kedvét az énekléstől, azóta is szüntelenül játszik és dalol. Az is feltűnhetett már a követőknek, hogy hatalmas rajongója Elvis Presley-nek és az 50-es évek stílusának, ezért úgy döntött, hogy gitárt ragad, és megmutatja, mennyit fejlődött az utóbbi időben. Íme a TikTok-oldalán megosztott produkciója:

(via Bors)