Fotó: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89442959

Fokozódik a nemzetközi helyzet a munkaerőpiacon a The Register beszámolója szerint, amelyben a Vidoc Security Lab kiberbiztonsági cég alapítója Dawid Moczadło mesélt arról, hogyan vettek fel majdnem az álláshirdetésükre jelentkező mesterséges intelligenciával generált figurákat, egymás után kétszer. A San Franciscó-i székhelyű cég decemberben szeretett volna Lengyelországban élő olcsó programozót szerződtetni, érkezett is egy megfelelő jelölt. A jelentkezőnek erős ázsiai akcentusa volt, de jókat válaszolt, ezért nagyon kapaszkodtak belé, és csak a sokadik interjú körben tűnt fel, hogy a videóhívásban egy élőben manipulált képet látnak.

Rossz volt a kamerája, láttál egy személyt, de nem úgy mozgott, mint egy valódi személy

– elevenítette fel az esetet Moczadło. A szemfüles lengyelek végül nem vették fel a kamu jelentkezőt, de két hónappal később újabb zavarba ejtő esettel találkoztak.

A jelentkezőt Bratislavnak hívták, 500 kapcsolata volt a LinkedIn-en. A kilenc év tapasztalat és a Kragujevaci Egyetemen szerzett informatikus diploma is meggyőző volt, hiszen a Kragujevaci Egyetemről már hallottak és a jelentkező neve is szlávos volt – a Vidoc Security Lab ezért felvette vele a kapcsolatot. A jelöltnek ezúttal is erős ázsiai akcentusa volt és a hívásban ismét rakoncátlankodott a videokamera. Amikor megérkezett a kép, rögtön látszott a baj. Moczadło megkérte a másik felet, hogy mozgassa a kezét az arca előtt, ő azonban nem volt hajlandó ezt megtenni, így végül egy másik jelentkező mellett döntöttek.

A szakember jelezte, hogy cége olyan munkatársat keresett, aki megtalálja a Microsoft Copilottal és a ChatGPT-vel íratott programokban a biztonsági sebezhetőségeket. A deepfake jelöltek nem csupán szórakoztak velük, Észak-Korea kifejezetten igyekszik kamu munkavállalókkal ilyen pozíciókat megszerezni, majd a céget és ügyfelét zsarolni. Ez sokszor sikerül is nekik, mert az amerikai igazságügyminisztérium szerint az elmúlt években mintegy 88 millió dolláros kárt okoztak az Egyesült Államokban.

(via The Register)