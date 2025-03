Rheanna Cartier nem riad vissza a kihívásoktól, ezért a brit szépségkirálynő a modellkedés mellet bokszkesztyűt húz, hogy bebizonyítsa, nem akármilyen fából faragták. A 21 éves szépség arra készül, hogy életében először szálljon ringbe az Ultra White Collar Boxing nevű eseményen a Hampshire-ban található Empire Venue-ban.

Cartier elmondása szerint mindig is „félénk és esetlen tinédzser” volt, majd a modellkedés felé vette az irányt, ami meghozta az önbizalmát, és megtanult küzdeni az álmaiért. Ezután viszont a nyilvánosságban megkapta, hogy csak egy kényes modell, aki semmilyen teljesítményt nem tud felmutatni, pedig tavaly és idén is szépségverseny-győztes volt Angliában. Most szeretné megmutatni, hogy igenis helyt tud állni akkor is, ha nem csak az élettől kapja a pofonokat, hanem a szorítóban.