A tartalomgyártó azért engedett betekintést az otthonába, mert nemrég botrányba keveredett, amiért egy pincehelyiséget alakított ki hálószobaként.

Molnár Anikó a Tények Plusz riportja után a TikTok-oldalán is betekintést engedett otthonába, miután egy interjúban azt nyilatkozta, hogy hálószobája pincébe került át, a földszinti részt ugyanis kinőtte. Az erotikustartalom-gyártót, aki A Nagy Duettben is szerencsét próbált, többen félreértették; a kommentelők közül többen úgy fogták fel, mintha a szőkeség annak ellenére is méltatlan körülmények között élne, hogy havonta akár 5 milliót is meg tud keresni munkájával.

Az egykori Nagy Ő nem titkolja: édesanyjával él abban a kertes parasztházban, ahol felnőtt, ám mostanra külön birodalmat alakított ki magának, amelyet nemrég újított fel.

Megmutatom, itt van az az ominózus pince, ami miatt engem nagyon sajnálni kell… Ez a lejárat, és amúgy felkapcsolom a villanyt, mert van az is. Ez nem egy régi pince, ahol nincsen lámpa, meg ilyesmi, ez egy lakóhelyiség, ami így néz ki, ott van a végében a franciaágyam. Rettenetesen sajnálom magam egyébként, mert borzasztó rosszakat lehet aludni a sötétben, csendben, nyugalomban…

– ironizált a videójában Molnár, aki lakrésze minden pontját megmutatta, külön kiemelve, szeretett állatainak ide is van bejárása.

Annyira nem rossz azért a sorom, én nagyon szeretek itt élni

– szögezte le a szőkeség, hozzátéve, a pinceszobának direkt nincsen ajtaja, hogy ne legyen bezártságérzése.

Egy másik videóban otthona többi részét is megmutatta, bejárt minden helyiséget.