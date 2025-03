Kapi Levente arról beszélt, sosem volt olyan rosszul, mint a műsor alatt.

Nem kímélte a természet, pontosabban egy kórokozó a Farm VIP szereplőit: a legutóbbi, tejtermék készítős termelési feladat alatt csúnya fertőzés söpört végig a tanyán.

„Sokszor, de a jelek szerint nem elégszer mondták el nekünk, hogy a sajt, joghurt és miegymás termeléséhez szükséges tej kinyerése előtt alaposan mossuk meg az állatok tőgyét. Mert hát onnan kerülhetett a szervezetünkbe az a baktérium, ami úgy meghajtott mindannyiunkat, mint Zinger a varrógépet” – mesélte az influenszer a Borsnak, hozzátéve, minden Kováts Gergely Csanád kidőlésével kezdődött.

„Első kőrben, szegény Csanád lett pokoli rosszul, és bevallom, abban reménykedtem, hogy én és a többiek megússzuk némi együttérzéssel, de tévedtünk, méghozzá nem is kicsit” – folytatta Kapi, nem is tagadva, sosem volt még olyan rosszul, mint a nyári forgatás ideje alatt.

„Sajnos elég komolynak és ragaszkodónak bizonyult ez a baktérium.

Szó szerint letarolta az egész piros csapatot és a sárgákat sem kímélte.

Próbálok szofisztikáltan fogalmazni, amikor azt mondom, hogy versenyt futottunk a budiig, ahol néha azt sem tudtam, hogy melyik irányból adjam ki magamból azt, ami megállíthatatlanul készült kitörni belőlem. Teljesen legyengültem, ahogy a többiek is. Tulajdonképpen még az is kijött belőlünk, amit meg sem ettünk. Alaposan le is fogytunk.” – idézte fel a fiatal híresség.

Természetesen a műsor egészségügyi stábja gyorsan a segítségükre sietett, többféle gyógyszert is kaptak a helyszínen tartózkodó orvostól.

„Így a legtöbbünk két-három nap alatt rendbe jött. Szegény Csanád járt a legrosszabbul, ő talán négy, vagy öt napon át küzdött, mire jobban lett.”