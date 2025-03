Liptai Claudia szereti óvni a magánéletét, de gyakran előszeretettel mesél a személyes élményeiről tapasztalatairól, ha azzal másoknak is segíthet. A Nagy Duett háziasszonya először beszélt arról az állapotról, ami minden ötven fölötti nő problémája: azaz a változókor. Mint mondta, úgy véli, hogy ez egy olyan fontos téma, amiről igenis beszélnie kell azoknak, akik sokakhoz juttatják el a gondolataikat.

Ez a dolog nagyjából minden nőt utolér. Van, aki azt mondja, hogy jobban éli meg, de ebben az országban - lássuk be - senki nem szereti annyira megmutatni ezt a dolgot, mert fél attól, hogy másként ítélik meg. Én azt gondolom, hogy most jött el az ideje annak, hogy bátrabbak legyünk. És azt gondolom, hogy ez a korosztály bátrabb is