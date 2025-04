Rendesen megtornáztatta a kulisszák mögött készült videó a rekeszizmainkat.

Gáspár Győző és duettpartnere, Dér Heni nem bízták a véletlenre, milyen produkcióval lépjenek színpadra A Nagy Duett harmadik élő adásában: a Szóljon hangosan az ének című dallal készültek, amit azzal dobtak fel, hogy mindketten, sőt még a táncosok is Soltész Rezsőnek öltöztek. Ettől a zsűri aztán nehezen tért észhez, s ahogy az lenni szokott, értékeléskor záporoztak is az aranyköpések, na meg a pontok is, miközben azt találgatták, kire hasonlít jobban a duó.

Liptai Claudia rögtön elnevezte a showmant és az énekesnőt Soltész Rőzsének és nejének, míg Hajós András szerint a göndör fürtös paróka és a bajusz miatt úgy néztek ki, mint Diego Maradona és Sandokan eltitkolt közös gyermekei. Kasza Tibi szerint pedig Gáspár maga lett a nógrádi Pablo Escobar.

Mivel a showman a kulisszák mögött sem szabadult meg a parókától vagy a bajusztól, ezért ott is megihlette a szereplőket, stábtagokat. A műsor másik amatőr énekese, a Farm VIP-ban is szereplő Aurelio Caversaccio egy videót is készített Gáspárról, amelyet aztán a TikTokon osztott meg. Az egykori VV-győztesnek azonban más jutott eszébe: szerinte Gáspár kiöltött nyelvvel már a „roma Albert Einstennek” becézhető, nem is bírta ki nevetés nélkül. Az elméleti fizikus ugyanis hasonló fejet vágott ikonikus képén.

A roma Albert Einstein! Hát ez óriási!

– tört ki nevetésben Aurelio, akinek videóját csaknem 300 ezren tekintették meg. A valóságshow-szereplő maga is nagyot alakított A Nagy Duett színpadán, csak ő más értelemben.