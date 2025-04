Ezúttal sem okozott csalódást az antológiasorozat kedvcsinálója, nyomasztó történetekre számthatunk.

Fotó: Netflix

Ahogy arról pár hete már beszámoltunk, idén tavasszal folytatást kap a Black Mirror. A hetedik évad április 10-én érkezik a Netflix kínálatába hat új epizóddal, amelyek közül nem csak egy, de rögtön kettő is ismerős lehet a nézőknek:

most először folytatódik egy korábbi történet, az USS Callister, ráadásul visszatérünk az interaktív Bandersnatch világába is.

Mindez a nemrég közzétett, bontott előzetesből derül ki, ahol minden friss részből láthattunk pár snittet, sőt, a címük sem titok többé.

A Hétköznapi emberek Rashida Jones, Chris O'Dowd és Tracee Ellis Ross főszereplésével érkezik, Rosy McEwen és Siena Kelly furcsa munkahelyi viszonyát a Béte Noire-ban láthatjuk, míg az Eulogy Paul Giamatti-val az emlékek mélyére kalauzolja a nézőket. Álmokkal foglalkozó, részben fekete-fehér epizódban tűnik fel Issa Rae, Awkwafina és Emma Corrin a Hotel Reverie-ben, Will Poulter pedig újra a videójátékfejlesztő Colin Ritman bőrébe bújik a Játékszerben, ami egyaránt lehet a Bandersnatch folytatása, előzménytörténete, sőt akár spin-offja is. Végül pedig az USS Callister: Into Infinity-ből láthatunk egy kis kedvcsinálót, Cristin Miliotival és Jimmi Simpsonnal.