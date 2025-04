A műsorvezető nem szeretett volna csatlakozni a tánchoz.

Megtört a sárga csapat átka a Farm VIP hétfő esti epizódjában, és a sorozatos pech-szériát követően ezúttal ők nyerték a termelési ciklust a pirosakkal szemben.

„Behúztunk egy győzelmet! Most még csak hüldezek!” – jelentette ki Horváth Gréta. Hasonlóra mindössze egyetlen alkalommal, a legelső héten volt előtte példa, így érthető módon a játékosok nagy ünneplésbe csaptak már az eredményhirdetés alatt.

Fekete Pákó táncra is perdült a mezőn, s míg az Add ide a didit című slágerét énekelte, Gáspár Zsolti megkérte, mutassa be mozgását Demcsák Zsuzsának is.

„Hagyjad már szegényt, mit táncoltatod?” – hárította már a nulladik másodpercben a felkérést a reality háziasszonya, de így sem úszta meg a mulatóssztár produkcióját. Amint Pákó ugrálva megindult felé, Demcsák először riadt arccal hátrálni, majd valósággal menekülni és sikongatni kezdett.

A sárga csapattag ennek ellenére beérte őt, ám a műsorvezető nem csatlakozott a táncoláshoz, inkább nevetve visszaküldte őt a társaihoz, ekkor már Zsolti gazda közreműködésével. A kissé abszurd jelenetet alább lehet megtekinteni: