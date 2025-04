A modell elgondolkodott azon, hogy hazaköltözzön Magyarországra.

Mihalik Enikő a napokban árulta el, hogy férjével, Korányi Dáviddal, valamint kislányukkal, a hároméves Eva Rose-zal szívesen visszaköltözne Magyarországra a közeljövőben. Mint ismert, a modell évek óta él az Egyesült Államokban, és gyakran látogatják meg az itteni családot, de egyre jobban elfogja a honvágy, viszont a gyermekének rengeteg haszna származik a tengerentúli életből. Most Instagramján tartott kérdezz-feleleket, ahol az egyik követője arról érdeklődött, hogy a család miatt költözne-e vissza az anyaországába.

„Valóban a család miatt. Azért, mert én szerettem a gyerekkoromat, szerettem azt, ahogy én felnőttem, és úgy érzem, hogy a kislányom ebből kimarad. Nagyon hiányoznak a vasárnapi ebédek a nagyinál, hiányzik az, hogy... a nagyobb ünnepeknél is nagyon meg kell szervezni, hogy együtt lehessünk, holott minden születésnapot, névnapot, bármilyen ünnepet meg tudnánk oldani, ha úgy a közelben lennénk. Úgyhogy nem tudom, hogy Budapest vagy esetleg egy más európai főváros vagy nagyváros lenne a célkitűzés, de én őszintén azt hiszem, hogy végeztem itt a kis dolgommal, és nagyon szívesen visszaimmigrálnék vagy hazamennék – idézte a 24.hu Mihalik Enikőt, aki aztán arra is kitért, hogy milyen az élet az Egyesült Államokban.

Itt, New York és környéke alapvetően azt gondolom, hogy egy baromi jó hely. Főleg azoknak, akik pezsegnek, tele vannak energiával, motivációval, ambiciózusak, karriersikereket akarnak elérni, tök jó. Így, 18 év után azt mondom egy kicsit, hogy elfáradtam, jó lenne lassítani, illetve azt is gondolom, hogy nemzetközi nagyvárosok, mint például Los Angeles, Miami, New York, nem feltétlen tükrözik azt, hogy az USA többi része milyen. Amerikáról talán annyit tudnék mondani, a '90-es években nagyon az álmok földje volt, talán most már nem annyira