Keely Shaye Smith csak úgy ragyogott a sorozatpremieren.

Hétfő este mutatták be New Yorkban a MobLand című krimisorozatot, amelynek premierjén részt vett természetesen az egyik főszereplő, Pierce Brosnan, valamint felesége, Keely Shaye Smith is. A 61 éves újságíró az elmúlt időszakban hatalmas változáson esett át, és látványosan lefogyott: a Daily Mail információja szerint közel 45 kilótól szabadult meg.

Csodás alakját büszkén mutatta meg a fotósoknak is, egy elegáns, csipkés fekete miniruhában érkezett meg a vörös szőnyegre:

Brosnan és felesége 1994-ben ismerkedett meg, hét évvel később pedig össze is házasodtak. Két gyermekük született, Dylan 28, Paris 24 éves.