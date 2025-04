A Liverpool középpályása március végén vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát.

Szoboszlai Dominik a legnagyobb titokban, március 25-én megnősült, öt hónap jegyesség után feleségül vette szerelmét, Buzsik Borkát. Esküvőjük ugyan szűk családi körben zajlott, ám annak részleteit nem bízták a véletlenre, s a rajongók nagy örömére az ifjú pár meg is osztott néhány fotót nagy napjukról a közösségi oldalaikon. Úgy tudni, a ceremóniának a Gresham-palota adott helyet.

Már az újdonsült focistafeleség menyasszonyi ruhája is nagy figyelmet keltett – Buzsik Borka egy fehér tollakkal díszített ruhában mondta ki a boldogító igent –, de gyűrűikre is adtak. A Bors kiderítette, hogy a magyar válogatott luxustermékeket egyébként is kedvelő csapatkapitánya egy Tiffany karikagyűrűt választott magának, amely a Jean Schlumberger by Tiffany Sixteen Stone Ring nevet kapta, és amelynek jelenlegi ára 15 ezer dollár, azaz átszámítva kicsivel több mint 5 és fél millió forint.

Ám az ékszernek nem csupán az ára különleges: azt Jean Michel Schlumberger, francia ékszertervező álmodta meg 1959-ben. Ennek a kollekciónak a darabjai arról ismertek, hogy briliáns gyémántok váltakoznak arany X-ekkel, ráadásul a szerelem szimbólumának tartják. A gyűrű egyébként 18 karátos arany.

A lap szerint Buzsik Borka gyűrűje is Schlumberger, azaz hiába volt szűkkörű az esküvőjük, a focista attól még mélyen a zsebébe nyúlt.