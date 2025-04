Mindenki Dávid Petrára tette a jelét, a párbaj azonban nagy meglepetéseket tartogatott.

Hosszú idő után először ment farmgyűlésre a Farm VIP piros csapata. Mivel az első termelési feladat kivételével mindet ők nyerték meg eddig, ezért elég nagy volt már a feszültség a játékosok között – egy ideje már szerették volna kiejteni Dávid Petrát maguk közül, ezért mindenki rá is tette a jelét a kedd esti adásban.

A Szalontai Szilvi hirtelen távozásával megfogyatkozott csapat egyöntetű véleménye nem lepte meg a személyi edzőt, mint mondta, erre számított is, nem is esett rosszul neki a dolog. Mivel ő saját útilapuját egykori szövetségesére, az azóta már tőle eltávolodott Kapi Leventére tette, szintén nem volt nagy meglepetés, hogy párbajozni is az influenszert hívta ki, logikai feladatban mérték össze rátermettségüket. Egy számkódot kellett megfejteniük, amivel Dávid többször is próbálkozott, ám ellenfele már az első másodpercben teljesen lefagyott, mozdulatlanul állt végig a tábla előtt. Végül Demcsák Zsuzsa sietett a segítségére, de mindhiába, addigra kattant a lakat zára, a Házasság első látásra szereplője kitalálta a kódot.

Kicsit szétcsúsztam a napokban, elfáradtam, beteg lettem, de nem szeretnék erre hivatkozni, itt most nem tudtam úgy ott lenni. Nem szeretnék elérzékenyülni, de nagyon hálás vagyok nektek, örülök, hogy megismertelek titeket

– búcsúzott Kapi, aki önismereti útjának markáns és jelentős állomásának nevezte a műsort.