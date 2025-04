Március végén nagyot fordult a világ Pély Barnával: ahogy azt Instagram oldalán egy tündéri fotóval tudatta, megszületett első gyermeke, egy kislány, aki az Abigél nevet kapta.

„Sokat gondolkodtunk, de szeretem ezeket a klasszikus neveket, és ez volt az, amiben elsőre egyetértettünk. Egyébként a jelentése is szép, az apa öröme” – mesélte döntésük okát a Mokka vendégeként az énekes, aki szerencsésnek érzi magát, amiért kislánya kifejezetten nyugodt baba.

„Nagyon jó gyerek, eszik, alszik, úgyhogy nincsen semmilyen komolyabb stresszfaktorunk egyelőre.”

A Megasztár egykori ítésze bent volt felesége, egyben menedzsere, Évi mellett, amikor világra hozta kislányukat, mint mondta, szerelme igazán hősiesen viselte a szülést. Kislánya láttán pedig azonnal olvadozni kezdett.

Az első pillanattól fogtam az Abigél kezét. Most mondta Évi, az volt az első mondatom, hogy : 'úristen, de szép!', vagy valami ilyesmi. Nem is emlékeztem rá, most mondta nekem