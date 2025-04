Ráskó Eszter több mint egy éve csatlakozott Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri duójához a Balázsék című műsorba. Mint ismert, egy hallgatói szavazás után csatalakozott a rádiósokhoz hazánk egyik legismertebb női stand up előadója, amit azóta meg is köszönt neki Sebestyén, hiszen úgy érzi, közösen egy új lendületet adtak a formátumnak. Ráskó hamar felvette pörgésszámot és társaival valóban teljesen felkavarták az állóvizet, ráadásul azóta az Álarcos énekes zsűrijeként is kipróbálta magát. Ezúttal pedig arról számolt be, hogy szinkronszínészként is találkozhatunk majd a hangjával, mert egy kisebb szerepet vállalt az új Minecraft-filmben.

Fusiba bevállaltam lélekállatom, Chungus tábornok szinkronizálását az új Minecraft-filmben. Egyrészt hozzám már ne szóljatok, mert én már hollywoodi malac vagyok, másrészt csütörtöktől a mozikban ti is meghallgathatjátok selymes harci kiáltásaimat!

– írta az Instagram-bejegyzésében Ráskó Eszter, néhány fotó kíséretében.