Nagyban neki tulajdonítja a sikereit.

Fotó: TV2

Horváth Tamást kedves emlékek fűzik A Nagy Duett-hez, hiszen hét évvel ezelőtt Balázs Andival nyerték a versenyt, akivel azóta is j barátságot ápolnak. Az énekes ezúttal azonban már a zsűriasztalnál ülhet Szabó Zsófi, Kasza Tibi, és Hajós András oldalán, akikkel teljes összhangban vannak. Most viszont arról mesélt a Meglepetésnek, hogy amikor nem veszik a kamerák, egy szolid életet él családjával a szülőföldjén, Dunaújvárosban.

Mivel ott nőttem fel, a helyiek már megszoktak és talán meg is szerettek, számukra én nem a televízióban szereplő híres ember vagyok, hanem a laza szomszéd srác, Tomika. Anyósommal, Mártával is gyakran járunk vásárolni a helyi szupermarketbe vagy piacra. Jól ismerjük az árusokat, mindenkivel szívesen beszélgetünk. Andika fia, Dávid is idejárt iskolába, sportedzésekre, hoztuk-vittük őt, nem burokban éljük a mindennapjainkat

– árulta el az énekes, aki szerint az élet egyszerű, de apró örömei kötik oda a városhoz.

A koncertjeim és A Nagy Duett után számomra az jelenti a kikapcsolódást, ha az éjszaka közepén az üres utcákon sétáltatom a kutyusunkat. Bulizni nem járok a haverokkal, alkoholt már egy ideje egyáltalán nem iszom, az időm nagy részét a csodálatos feleségemmel, Andikával töltöm.

Horváth elmondta, hogy 33 évesen most érzi magát élete legjobb formájában, amit párja is észrevett, hiszen „kiforrott, határozottabb és céltudatosabb” embernek látja.

„Senki ne gondolja azt, hogy a mi házasságunk csupa idillikus pillanat, nekünk is vannak nehézségeink, de Andikával közösen mindig megoldjuk. Nagyon szeretünk együtt lenni, beszélgetni. És számomra az is nagyszerű, hogy a feleségem a menedzserem, a koncertjeimre is elkísér.

Kezdetben nem volt tudatos, hogy Andika intézi a karrieremmel kapcsolatos ügyeket, de olyan hatékonyan tudunk együtt dolgozni, hogy felesleges lenne egy idegen embert alkalmazni. Hallgatok Andika női megérzéseire, elfogadom a tanácsait. A sikerem az ő sikere is.

Egy önbizalom-hiányos, szegény énekes voltam, amikor elkezdtük a közös életünket, de Andika mindig biztatott, és neki köszönhetően egyre jobban hittem magamban, a képességeimben.” – tette hozzá.