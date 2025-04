Videón a nem mindennapi mutatvány, amivel jól rászedte a kukásokat.

Fotó: Instagram

Április 1-je az év legbolondozósabb napja lett, ilyenkor az átverések, álhírek, tréfák és csínytevések vannak középpontban, ám eredete homályba vész. Annyi biztos, hogy ezen a napon mindenki megviccel mindenkit. Erre egy kisfiú is érzett késztetést, aki úgy döntött, a kukásokat tréfálta meg.

A Pubity Instagram-oldalára felkerült videó tanúsága szerint a kisfiú az édesanyjával figyelte ki, mikor érkezik a kukásautó. Ki is rakták a szemetet, csakhogy a gyermekkel együtt: a kisfiú is belebújt egy kukászsákba, tudva, hogy a kukás, aki az autóra hajítja majd a mellette lévő megpakolt zsákokat, rendesen megijed majd. Így is lett, a szemetet felhajigáló férfi a mellkasához kapott, amikor megpillantotta a zsák alatt lapuló kisfiút.