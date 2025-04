Fotókon a romantikus lánykérés, amit nem láttunk jönni.

Farkas Ádám, azaz VV Ádi tavaly júliusban a ValóVilág 12. szériájának végén nem kis összeget, több mint 37 millió forintot vihetett haza. A szigetszentmiklósi fiatalemberre a győzelem után nem sokkal a szerelem is rátalált, meglepő módon egykori villatársába, VV Dorkába, vagyis Váradi Bettina Dórába szeretett bele. Az egykori valóságshow-szereplők tavaly decemberben vállalták fel, hogy egy párt alkotnak, amivel sokakat megleptek, hiszen a villában nem volt valami idilli a kapcsolatuk, sőt: párbajoztak is egymással, miután rendre azt mondták, nem tudnak együtt élni. Úgy néz ki, mostanra ennek ellentéte mondható el: már nem tudnák elképzelni egymás nélkül az életüket. Ezt bizonyítja az is, hogy a minap új szintre emelték kapcsolatukat: sor került az eljegyzésre.

VV Ádi az Instagram-oldalán tudatta, hogy megkérte VV Dorka kezét, aki igent mondott neki. Az örömhírt tudató lapozható bejegyzésben az is feltűnik, hogy az egykori VV-győztesnek volt egy kis segítsége a lánykérésben: VV Dorka imádott tacskója hozta elő a gyűrűt, de a rózsákkal és a gyertyák sem maradhattak el.

Mint ismert, Farkas Ádám és Váradi Bettina Dóra kapcsolata a luxusbörtön falai között nem volt éppen idilli. Párbajoztak is, miután mindketten azt hangoztatták, hogy nem tudnak tovább együtt élni. Dorkának ráadásul párja is volt a villában. A diósdi lány két intenzív kapcsolatot is megélt a műsorban: előbb VV Valennel, vagyis Cseh Marcell Valentinnal alkotott egy párt, ám az a románc tiszavirág-életű volt, jóllehet egy hét után már családalapítást terveztek. Majd VV Duduval, azaz Bottlik Dáviddal jött össze, akivel esküvőt tervezett, a valóságshow után pedig össze is költöztek, sőt: egy ígéretgyűrűt is kapott a Szingli vagy svindli című műsort is megjárt fiatalembertől. A kapcsolat azonban zátonyra futott. További érdekesség, hogy VV Ádi volt az, aki nemcsak Dorkát, de annak két exét, Valent és Dudut is legyőzte egy-egy párbajon.