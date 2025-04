A rapper nem nyugszik, tovább hergeli a nyilvánosságot, már rajongói is aggódnak érte.

Amint a Page Six is megírta, Kanye West új albummal készül, amelynek a WW3, vagyis a harmadik világháború címet adta, ami már alapvetően rémisztően hangzik. Azonban ez még semmi, az album borítójának egy piros horogkeresztet választott, ezzel is kifejezve gyakran hangoztatott antiszemita nézeteit.

Az új lemezen friss válásának részleteiről is szó esik, West a Bianca című számában bevallotta, a nőnek több pánikrohama is volt házasságuk alatt a rapper nyugtalanító viselkedése miatt, kapcsolatuk végén pedig elmenekült tőle.

Kanye West hamarosan megjelenő albumán több dal címe is igencsak ijesztő, így mint: Heil Hitler, Hitler Ye and Jesus vagy Free Diddy. A legfrissebb információk szerint április negyedikén jelenik meg az ominózus album.