Ritkán emlegeti testvérét, ám most kivételt tett.

Lékai-Kiss Ramóna vendégei ezúttal Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella voltak a TV2 Titkok Ramónával című műsorban. A naptárdívát lánya édesapjáról, Lukács László operaénekesről is kérdezték, valamint arról, hogy a művész jelen van-e az életükben. Mint kiderült, Hunyadi nemcsak az édesapjával tartja a kapcsolatot, de a féltestvérével is nagyon jó viszonyt ápol.

Kiszel ugyanakkor elárulta, hogy lánya édesapjával abban egyeztek meg, hogy nem fognak mesélni az operaénekesről, hiszen ő nem tudatosan marad távol a reflektorfénytől. Ezzel együtt szoros a kapcsolatuk, csak nem a nyilvánosság előtt szeretnék ezt a családi harmóniát megélni.

Mi a kislányom édesapjával, Lukács László operaénekessel közösen hoztuk meg a döntést, hogy a médiában nem beszélek róla, amelyben nem szeretne szerepelni. A médián kívül természetesen tartjuk a kapcsolatot, Donatella is rendszeresen beszél vele, sőt, van egy nagy fia, Lacika, akit nagyon szeretünk és ő is minket. Gyakran jön is hozzánk