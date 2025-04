Ringbe szállhat a színész.

Fotó: RTL

Molnár Gusztáv nemrégiben új fejezetet nyitott az életében, mivel belátta, hogy segítségre van szüksége, így felvette a harcot az alkoholbetegségével. Mindemellett egy másik komoly lépésre is elszánta magát: megkérte a párja kezét. Színészi karrierje kicsit háttérbe szorult, és civil munkát kapott HR-vezetőként, de úgy tűnik, hogy nagyon lelkes az új lehetőség miatt. Követőinek rendszeresen ad helyzetjelentést az Instagramján, így ezúttal remélhetőleg komolyan elköteleződött a változás mellett.

Most a Story magazin arról ír, hogy értesülései szerint az RTL felvette a kapcsolatot a Drága örökösök egykori színészével, mivel szeretnék azt szeretnék, hogy szerepeljen majd a Sztárbox új évadában. Mint ismert, tavaly Király Viktor is a műsorra való felkészülés miatt váltott életmódot, így tudatosan étkezett, rengeteget edzett, és az alkoholról is lemondott, utóbbival ugyanis saját bevallása szerint komoly problémái voltak. Az RTL hivatalosan még nem reagált Molnár Gusztáv esetleges szereplésének a hírére.