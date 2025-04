Meg is szokta mondani a magáét azoknak, akik így tesznek.

Kiszel Tünde és lánya, Hunyadi Donatella a TV2 Titkok Ramónával című műsorának vendégeként beszélgettek Lékai-Kiss Ramónával. Ahogy az ezúttal is megmutatkozott, a naptárdíva és gyermeke között rendkívül szoros anya-lánya kapcsolat van. Hunyadi számára a Dancing with the Starsban való szereplése hozta meg az áttörést, és sikerült kilépni az édesanyja árnyékából, aki nem is lehetne büszkébb, hisz a lánya diplomás énekesnőként is egyre népszerűbb.

„Ha engem bántanak, az nem érdekel, egyáltalán, tehát az teljesen hidegen hagy. Viszont ha őt bántják, akkor ott nagyon-nagyon pipa tudok lenni. Régen volt, hogy nem szép hangnemben válaszoltam ezeknek az embereknek. Olyan is volt, hogy felhívtam valakit, írtam neki, hangüziztem, hogy »nem tudom, mit képzelsz magadról« meg egyéb kedves beszólások. De tudom, ez se feltétlenül egy jó út” – vallotta be Hunyadi Donatella a TV2 beszélgetős műsorában.