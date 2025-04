Ezért terelné jogi útra az ügyet, már az ügyvédjét is megkereste.

Szalontai Szilvi a hét elején feladta a játékot a Farm VIP-ben, miután Gáspár Zsoltitól megtudta, hogy az édesanyja kórházba került. A Storynak most elárulta: anyja hónapokon át gyógyult, de szerencsére mostanra jól van. Mint mondta, nagyon sajnálta, hogy távoznia kellett a műsorból, főleg mert úgy érezte, nyerő szériában volt.

„Úgy éreztem, egyre inkább van helyem a játékban és a döntőben is, és ezt mások is kezdték észrevenni. Ráadásul kiesett az összes ember, legfőképp Kiara, aki nélkül már tök jó volt a légkör. De a szeretteinknél nem létezik fontosabb” – mondta Szalontai, aki a farmon többször is konfliktusban keveredett Kiara Lord pornószínésznővel, és a műsort visszanézve sem változtak meg az érzései.

„Már azt is nehezen emésztettem meg, hogy egy pornós lánnyal vagyok egy csapatban, hiszen egy teljesen más ligába tartozó nővel nyilván nehéz együttműködni, szóval erre próbáltam felkészülni.

De az, hogy megalázó, ízléstelen, undorító és teljes mértékben valótlan megnyilvánulásokat tett pár versenyző, kiváltképp Kiara, bőven kimeríti a rágalmazás és jó hírnév megsértésének tárgykörét. Nagyon gondolkodom, és már beszéltem is az ügyvédemmel arról, hogy perelek.

Én tényleg nem gondoltam, hogy valakiben az intelligencia csírája sincs, az együttélés alapvető szabályait sem tudja betartani, és ennyire kártékony, mint Kiara, úgyhogy megérdemli, hogy jogi útra terelődjön ez a téma” – idézi a 24.hu Szalontait, aki ugyanakkor valahol sajnálja is, hogy ide jutott a szőkeség.

Kiara, vagyis igazi nevén Katalin, szerintem egy kétségbeesett személyiség, és étkezési zavaros nő, aki mentálisan teljesen megroppant a gonoszkodásai közepette, és nem bírta tovább. Ezért is adta fel a játékot

– tette hozzá.