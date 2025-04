Sok mindenben változott az évek alatt.

Spitzer Gyöngyi, vagy ahogy a nagyközönség ismerheti, Soma Mamagésa a Bestnek árulta el, hogy úgy érzi, bizonyos szempontból visszavonul a nyilvánosságtól, más szempontból viszont még nagyon is aktív, sűrű életet él. Tele van a naptára önismereti előadásokkal, kurzusokkal, de már nem sokáig.

„2026. május 29-én leszek hatvanéves, amire már most készülök. Többek között egy nagyon rendhagyó könyvvel, a brandem egyesítésével, és egy sokszínű koncerttel, mert húztam egy határt. Utána hátrébb szeretnék egyet lépni, és a családomnak, a szellemi dolgoknak, illetve a művészetnek több időt szentelni” – mondta a spirituális tanácsadó, aki minden tapasztalásért hálás a televízióknak, de sokat változott az évek alatt, és egyetlen realityműsorban sem tudnám most már elképzelni magát.

Ahogy eddig is szabadlelkű kanca voltam, azaz csak azt tettem és teszem ma is, amihez kedvet érzek, csak a klimax óta jóval szelídebben. Nem szeretem a jópofizást. Nem azt mondom, hogy nem alkalmazkodom senkihez, de csak ahhoz, akit igazán fontosnak tartok. Esténként szívesebben szaunázok, keddenként békemeditációt vezetek, vagy a férjemmel beszélgetek, kutyát sétáltatok. A tévét maximum heti egyszer kapcsolom be, és akkor is általában valamelyik streamingcsatornán keresek filmet.