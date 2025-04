Fotó: Kaszás Tamás / Index

Nagy Alekosz közel egy éve ismerte meg új kedvesét, akivel azóta is egy párt alkotnak. Mint ismert, az előző párja egy kétgyermekes édesanya, Varsányi Réka volt, aki az Ázsia Expressz című műsor kamerái előtt szakított a görög celebbel a nyilvánosság szeme láttára. A ValóVilág 4. szériájának győztese mostanság kevesebbet szerepel, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen eltűnt volna: legutóbb a több az egymilliós fogsorával dicsekedett el, amit a klímájához hasonlóan ingyen szerezhetett be – sztár státuszának köszönhetően, mint azt kiemeli.

Az ország elsőszámú provokátora azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Szent Gellért fürdőben hosszú órákon keresztül, szünet nélkül áztatta magát, majd a vízbebólintva, egyszerűen elaludt, méghozzá egy külföldiekből álló csoport mellett. Erről a Blikk számolt be néhány fotó kíséretében, majd fel is keresték Alekoszt, aki nem jött zavarba. Mint mondta, a közeljövőben szeretne három nyelven is megtanulni, ezzel is előlendítve új, sokakat felháborító luxuséletét!

Minekután hamarosan svájci állampolgár leszek, hiszen ez a legfőbb szándékom, szeretnék angolul, németül, és franciául tanulni. Ennek legjobb helyszíne, a külföldi társaság. Mivel a Gellértbe köztudottan csak és kizárólag külföldiek járnak, ottlévő egyedüli magyarként úgy gondoltam, hiteles közegben integrálódom és sajátítom el a nyelvek sajátosságait. A külföldiek között elvegyülök, a beszélgetéseiket kihallgatom, memorizálom, majd azután hol angolul, hol németül, hol pedig franciául, a vendégekkel szóba elegyedek. Hamarosan svájci állampolgár leszek!

– nyilatkozta a lapnak.