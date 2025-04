Bosszúruhában mutatta meg, mit vesztett exférje.

A minap debütált a Broadwayn George Clooney Jó estét, jó szerencsét! című 2005-ös filmjének színpadi változata, az új, rekordbevételt hozó darab premierjét pedig Jennifer Lopez sem hagyta ki. Az 55 éves énekes-színésznő nem bízta a véletlenre, milyen szettben jelenik meg a New York-i vörös szőnyeges eseményen, teátrális és elegáns összeállításával pedig el is vitte a show-t. Dekoltázshangsúlyos, földig érő fekete estélyijéhez egy hatalmas gallérú fehér köpenyt is viselt, emiatt pedig minden szem rászegeződött.

A Daily Mail arra utalt, hogy Lopez feltehetően ezzel a ruhakölteménnyel akart visszavágni exférjének, Ben Afflecknek, mintegy erős utalást téve arra, mit veszített azzal, hogy elváltak. Az énekes-színésznőt egyébként előző házasságából született nonbináris lánya, Emme kísérte el a premierre.