Erre feltehetően a köztük lévő 26 év korkülönbség is rátett egy lapáttal.

Rosamund Pike nemrég a David Tennant Does a Podcast With ... című podcastműsor vendégeként mesélt arról, milyen volt a közös munka Pierce Brosnannel, amikor annak idején a Halj meg máskor című James Bond-filmet forgatták. A 2002-ben megjelent filmben – melyben Pike alakította a Bond-lányt, az MI6 kettős ügynökeként dolgozó Miranda Frostot, Brosnan pedig a 007-es ügynököt – ágyjelenük is volt, ám a színésznő erről nem feltétlen őriz jó emlékeket. A podcastban legalábbis arra utalt, hogy borzalmasan érezte magát az intim jelenet felvételekor.

A jelenetet egy hattyú alakú ágyban forgatták, amelyet szőrmék borítottak – ez okozott csak igazán kellemetlenséget. Pike ugyanis először azt hitte, a kebleire ragasztott tapaszokkal véletlenül kitépte Brosnan mellkasszőrét, amikor összebújtak.

Megvolt az összebújás, és szétváltunk. Ránéztem a tapaszaimra, és észrevettem, hogy szőrrel voltak beborítva. Arra gondoltam egyből, hogy »Istenem, legyantáztam Pierce mellkasát!« (...) Megalázó volt, mert azt hittem, hogy minden ölelkezésnél tépem a szőrét. (...) Néhány felvétel után rájöttem, hogy nem az ő szőrzete volt, hanem a szőrmékből szakítottam ki azokat. Szó szerint azt hittem addig, hogy szegény ember mellkasát gyantáztam!

– mesélte a színésznő, aki 23 éves volt, amikor a Bond-filmet forgatták, míg Brosnan már a 49-et is betöltötte.

Rosamund Pike details awkward James Bond sex scene with Pierce Brosnan that left her ‘so mortified’ https://t.co/CVHgRvoB5w pic.twitter.com/YJGFdCWzNT — Page Six (@PageSix) April 2, 2025

(via PageSix)