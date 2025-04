A színésznő nemrég bontotta fel jegyességét vőlegényével, a híresztelések szerint volt kollégája vigasztalja.

Arról, hogy Sydney Sweeney és Glen Powell között több lehet munkakapcsolatnál, már 2023-ban is pletykáltak, miután megjelent az Imádlak utálni című közös filmjük, melyben szerelmespárt alakítanak. A pletykákra rátett egy lapáttal mindaz a kémia, ami a 27 éves színésznő és a 36 éves színész között működött a filmpremieren és azokon az alkalmakon, amikor együtt álltak kamerák elé, de mindkét fél tagadta a dolgot. Powell azt mondta, a film népszerűsítése érdekében csak rájátszottak a románcra.

Az utóbbi időben azonban megint hírbe hozták a két színészt, főleg azóta, hogy Sweeney lefújta esküvőjét. Az Eufória sztárja idén tavasszal ment volna hozzá Jonathan Davinóhoz, akivel 2018 óta alkot egy párt, ám a színésznő túl elfoglalt lett ahhoz, hogy megszervezze az esküvőt. Úgy tudni, Sweeney és Davino nem szakítottak végleg, de jegyességüket felbontották, s egy ideje már nem élnek együtt.

Nem kellett több, néhány lesifotó alapján össze is boronálták Sweeney-t és kollégáját, Glen Powellt, főleg, hogy a színésznő is hivatalos volt Powell húgának múlt hétvégi esküvőjére. Erről az esküvőről egy tévéműsorban is faggatták a színészt, aki sejtelmes választ adott, amikor arra terelődött a szó, együtt vannak-e Sweeney-vel. Előbb elnevette magát, majd azt mondta:

Ebben a világban az időzítés a legfontosabb, nem igaz? A húgom és Syd nyilvánvalóan jó barátok, és ez egy világraszóló esküvő volt. Jót szórakoztunk. Powellék tudják, hogyan kell bulizni. Mindenki ott volt, aki szereti a húgom.

