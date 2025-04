Az énekes-színész hamarosan ismét Magyarországra látogat, itt találkozhat vele.

Will Smith nemrég jelentette be, hogy nyári turnéra indul, s mint kiderült, a Based on a True Story koncertkörút keretein belül Budapestre is ellátogat. A Grammy-díjas énekes-színész első önálló turnéjának apropója a nemrég megjelent, azonos című új albuma, amelyet 20 év kihagyás után adott ki – olvasható a Budapest Park közleményében, Smith ugyanis a Budapest Parkba érkezik augusztus 14-én.

A műsorban a Based on True Story dalai mellett előkerülnek az olyan klasszikus slágerek is, mint a Gettin' Jiggy Wit It, a Miami vagy a Summertime. Erről Smith maga is beszámolt az Instagram-oldalán: bejegyzésében magyarul is üzent, kiemelve, 2018-ban és 2019-ben sok időt töltött Magyarországon, a Szent István-bazilika előtt például hetedhét országra szóló születésnapi bulit csapott.