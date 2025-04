Kapott hideget-meleget, amiért hamar bemutatta első házasságából született kisfiának a férfit, ám nagyon boldogok együtt.

Áprilisban már három éve lesz annak, hogy Horváth Gréta bemutatta otthon új kedvesét, ám a közösségi oldalain nem verte nagy dobra, hogy botrányos válása után kivel alkot egy párt, féltve őrizte magánéletét. A vállalkozó-tartalomgyártó, aki a jelenleg is futó Farm VIPcímű tanyasi realityben bizonyít, nem titkolja, mélypontra került, ahogy második férje kilépett az életéből, de apránként minden rendeződött az életében: míg évekkel ezelőtt összetörve, megalázva érezte magát, a változás mostanra szembetűnő, azon felül is, hogy több mint 30 kilót fogyott, melyet követően plasztikáztatott is. s rátalált a szerelem. Párjával, Zoltánnal azt követően jöttek össze, hogy az influenszer magára talált, és ráébredt, mennyit ér, a férfit azonban csak most mutatta meg először.

„Érdekes belegondolni abba, hányszor alkudtam meg a párkapcsolataimban... Eddig nagyjából mindig. Azt hittem, nem érdemlek jobbat, és hogy be kell érnem azzal, ami jutott... Aztán magamra találtam, és rájöttem, mennyit érek. Ekkor ismertem meg a páromat, Zoltánt, akit a családom rögtön elfogadott, ami azért is nagy szó, mert mondjuk úgy, nem igazán voltak elájulva a korábbi választásaimtól...” – mondta el a Story nak az Ázsia Expressz 2019-es évadának győztese, aki két együtt töltött év után költözött csak össze kedvesével.

„Zoltánt már az első héten bemutattam otthon, és ennek áprilisban lesz három éve. Egy hétfői napon találkoztunk először, vasárnap meg már jött át a család 'férfinézőbe'. Főztem húslevest, bedobtam a sütőbe pár húst, ahogy azt illik, és ahogy azt már tőlem megszokhatták. A főzés az egyik szeretetnyelvem, amit a Farm VIP-ben is rendesen kiélhettem. A vasárnapi ebéd alatt senki sem feszengett, nagyokat beszélgettünk, nevettünk, simán ment minden.

És Zoltán nagyon hamar be is illeszkedett a családba, a fiam, Filip is megszerette őt. Az utóbbival kapcsolatban azért kaptam rendesen, hogy hogy vihetek haza egyből egy pasit? Elárulom, a párom egy éve költözött csak hozzánk, addig kétlaki életet éltünk, ingáztunk Budapest és Gyula között. Tehát nem kapkodtunk, nem siettünk