Nem tudjuk, hogy sírjunk, vagy nevessünk, a videó mindenesetre futótűzként terjedt el a TikTokon.

Minden bizonnyal élete egyik legnagyobb sokkját élte át egyéves kisfia miatt a napokban egy brit nő, és ezt a TikTokon is megosztotta. Natasha Emeny úgy meséli, csupán néhány percre hagyta felügyelet nélkül kisfiát, Koah-t, míg felszaladt az emeletre, hogy elpakolja a szárítóról a ruhákat, ám ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy a totyogós kisgyermek a frászt hozza rá. A csöppséget ugyan nem érte baleset, de elég nagy felfordulást csinált a nappaliban, mégis ez a legkisebb baj: Koah ugyanis anyja „távollétében” valahogy hozzáfért az urnához, amelyben nagyapja hamvai találhatóak.

Natasha Emenynek először csak az tűnt fel, hogy kisfia ide-oda szaladgál a játékokkal teli nappalijukban. Csak ezt követően látta meg, hogy valamiféle por került a szekrényre és a kanapéra, valamint kisfia pulcsijára, de az arcán is szétkente azt. Amikor a nőnek leesett, hogy nem egyszerű porról van szó, hanem édesapja hamvairól, kis híján az ütő is megállt benn.

Beletelt eg kis időbe, mire rájöttem, hogy a kisfiam megette apukám hamvait. Halálra rémültem, még mindig próbálom megemészteni, mi történt!

– magyarázta a nő, hozzátéve, az említett urna az egyik felső polcra lett helyezve, ezért nem érti, hogy Koah hogyan érte el azt. A nőnek annyi lélekjelenléte azonban volt, hogy videón is megörökítse kisfia alakítását, s bár több TikTok-felhasználó is abban reménykedett, hogy ez csupán egy áprilisi tréfa, Emenynek el kellett keserítenie mindenkit, aki ezt gondolta. Később egy lapnak arról is beszélt, hogy a kisfiúval nem lett baja, mivel nem evett meg olyan sokat a hamvakból.

