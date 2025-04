Elárasztották a pozitív kommentek a videója kommentszekcióját, záporoznak a gratulációk.

Mint megírtuk, Tóth Gabi az utóbbi időben egyre aktívabb a TikTokon, ahol a jelek szerint a kommenteket is olvassa szabadidejében. A hozzászólásokra, legyen azoknak pozitív vagy negatív mondandója, reagálni is szokott, ám a rosszindulatú megjegyzéseket már nem veszi a szívére, inkább viccesebb reakcióvideókat készít ezekről. A minap például arról gyártott tartalmat, miért dobja fel filterekkel rövid videóit, miután megkapta, hogy túl sok effektet használ. Ezért úgy döntött, megmutatja a filter nélküli igazi arcát is.

Éppen az egyik ilyen videója alatt jegyezték meg azt is, hogy az énekesnő ki van virulva, ám mint kiderült, ennek több oka is van. Az Átkozott nyár című dal előadója elmesélte, idén tiszta lappal indított, már nem akar arról nyilatkozni, mennyi bántást kap, de már nem is nagyon tapasztalja ezt: a kommentek többségében pozitívak. Az énekesnő elmondta, pozitívabb életszemléletre váltott.

„Képzeljétek el, történt valami velem, fényt kaptam. Letettem ezt a 'mindig bántanak engem, és milyen szörnyű az életem' felfogást. Kijött belőlem, elmondtam, tisztába tehettem a dolgokat, elmondtam, hogy mi van és azóta megkönnyebbült a lelkem, és lesz*rom, ki mit gondol rólam. Elmondhattam a valóságot, tiszta lappal elindulhattam, és igen, a múltról beszéltem, hogy milyen dolgokon mentem keresztül, de nem azért, hogy sajnáltassam magam, legfőképpen edukatív céllal tettem” – mesélte az énekesnő, hozzátéve, sorba jönnek be neki a munkák, a fellépések, majd egy nagy bejelentést tett a videóban.

Ami miatt a legboldogabb vagyok, amitől ki vagyok virulva... Teszek egy nagy bejelentést: megtaláltuk a táborhelyszínt!

– újságolta el kitörő örömmel Tóth Gabi, majd bevágott pár képkockát, amelyen sikít, majd viccesebbre vette a figurát. Mint ismert, az énekesnő és párja, Papp Máté Bence tavaly Egy a ritmusunk néven indított tábort gyerekeknek, de idén nyáron is szerveznek egyet.

Elnézést, szeretek egy kicsit túljátszani dolgokat, és ez tudom, hogy megosztottságot szül a személyiségemmel kapcsolatban. Megértelek, ha most azt érzed, hogy rohadtul irritál a Tóth Gabi, de nézd el nekem, mert nagyon boldog vagyok!

Tóth Gabi elárulta: már a dátumot is kitűzték, a jelentkezés hétfőn indul.