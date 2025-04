Meglepő választ adott.

Vasárnap a negyedik élő adásához érkezik a Nagy Duett, amelyre a többiekhez hasonlóan Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párja is gőzerővel készülnek. Előző héten a színészek a Szilvafácskát énekelték el népviseletben, pálinkázós hangulatban, táncolva, egy elég szokatlan romantikus kapcsolatot megjelenítve. A produkció ugyanakkor lenyűgözte a zsűrit, végül megadták az élő show első maximális, azaz negyven pontját a párosnak.

Most Lékai-Kiss Ramóna a Borsnak mesélt többek között a nézők győzelmet érő szeretetcunamijáról, párosuk sikerének titkáról és arról, hogy miért imádta annyira az elcsúfított külsejét. Mint mondta, bíztak benne, hogy a kissé eltorzított külső meghökkenti majd a nézőket és a zsűrit is egyaránt.

„A férjemnek és a kisfiamnak is nagyon tetszett a megjelenésem, persze elsőre ők is nagyon meglepődtek. Bevallom, eléggé élveztem ezt a szerepet.

Ha a színpadon, akár gonosz, akár elcsúfított karakter bőrébe kellett bújnom korábban, mindig úgy éreztem, hogy az egy hálás feladat, mert előhozhatsz magadból teljesen új színeket, tőled eltérő dolgokat.

Ez most is így volt, éppen ezért nagyon szerettem ezt a karaktert és ezzel együtt a dalt is, a történetet is, és legnagyobb boldogságunkra a nézők és a zsűri is, mert utóbbitól megkaptuk az első maximális pontszámot, a nézői szavazatoknak köszönhetően pedig adásgyőztesek is lettünk” – magyarázta a színésznő, aki a versenytársával ezen a héten a Pocsolyába léptem című dalt adja majd elő, kissé más köntösben.

Bence úgy gondolta, hogy ez egy olyan dal, amit mindenki ismer Magyarországon, ha meghallják az emberek egy házibuliban, biztos, hogy táncra perdülnek és hangosan kiabálják a szövegét. Így volt ez nálunk is, gyermekként már akkor is énekeltem, amikor fogalmam sem volt a szöveg átvitt jelentéséről. Bár tényleg mindenki ismeri a dalt, a Nagy Duett zenei vezetőjének, Szabó Zének a vezényletével tettünk bele egy izgalmas csavart, amivel reméljük meglepjük a nézőket és a zsűrit, kicsit más hangszerelésben szólalnak meg az ismerős dallamok. E mellett a színpadra vitt történet is megint egy izgalmas korszakba repít majd bennünket. Annyit elárulhatok, hogy most lesznek fogaim

– árulta el.