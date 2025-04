Árpa Attila és párja, Czakó Alexandra a pénteki Just Clear Awards díjátadon jártak, ahol a Blikknek adtak egy villáminterjút. A portál arra volt kíváncsi, hogy mi motiválja őket az edzésre, amire a színész-rendező készséggel válaszolt. A Pokoli rokonok szereplője elmondta, hogy „mivel a színészek a testükből élnek", akármilyen furcsán is hangzik ez, ezért teljesen megszokott, hogy felvesz az ember vagy lead pár kilót egy szerepért. Olyan is előfordult, hogy az aktuális súlya miatt nem kapott meg egy szerepet, egy nagy reklámkampányban, de ez nem zavarta.

De nem mindegy, hogy hogyan nézünk ki. Tehát, buktam már el egy elég jól fizető reklámkampányt, mert akkor éppen 3-4 kilóval több voltam

– magyarázta Árpa, akit azért nem érintett meg az eset, mert egy másik szerepéhez pedig akkor ilyen súlyra volt szüksége, így a kettő nem jöhetett volna össze.