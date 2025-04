Hosszabb idő után rendeződhet Jolly és Suzy kapcsolata, miután évek óta megy üzengetésben az adok-kapok a korábbi szerelmesek között. A szülők kálváriájának elszenvedője a közös kislányuk is, Zsuzsika, aki miatt ezúttal mégis elásnák a csatabárdot. Mint ismert, Jolly, azaz Tarcsi Zoltán hamar megtalálta új szerelmét, Szuperák Barbarát, akivel az Ázsia Expressz című utazós realityben is szerepeltek.

Fotó: Velvet

Bár Suzy azt állítja, nem tiltja a lányt az édesapjától, Jolly mégiscsak úgy véli, hogy az énekesnő az oka, hogy nincs szoros, napi kapcsolata a lányával. Az énekesnő egy hosszas közleményben reagált minderre, amiben megvédte magát, és leszögezte ilyesmiről szó sincs. A mulatós sztárnak ráadásul joga is van láthatni a lányát, – kéthetente, hétvégén el is viheti a gyereket. Suzy ezután a fájdalmát is kiírta magából, miszerint Jolly több mint három éve nem látta a lányukat, és ez idő alatt a Zsuzsikának szánt karácsonyi vagy születésnapi köszöntői is maximum írásban érkeztek tőle.

Jolly az állításokra reagálva elmondta, bármi is történt az elmúlt időszakban, akkor is sokat gondolt a kislányára, aki mindig is fontos volt a számára.

Zsuzsika mindig is az életem része volt és lesz is, és nem szeretném őt kitenni annak, hogy az apa-lánya kapcsolatunkról cikkezzenek. Beszéltem vele, és megígértem neki, hogy ez így lesz. Itt a vége. Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy tiszta szívből szeretem őt, és fontos számomra, ahogy a fiam, Szilveszter is

– mondta a Storynak Jolly,­ aki ezzel szeretne is pontot tenni a botrány végére.

A lap az édesanyát is elérte, aki megerősítette, hogy valóban változások történtek, és reméli, a jövőben ez így is marad: