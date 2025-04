Lassan tíz éve alkotnak egy párt.

Pintér Tibor és Ilyés Jenifer kapcsolatukat illetően rácáfolt a kétkedőkre: szerelmük immár 9 éve tart. A Nemzeti Lovas Színház igazgatója korábban elmondta, tudatosan vonult ki a média kereszttüzéből, mert azt szerette volna, ha az emberek a magánélete helyett inkább a munkájára figyelnek. A színész ódákat zeng a 20 évvel fiatalabb párjáról:

„Nagyon szép, nagyon csinos, de ma már tudom, mindez kevés lett volna ahhoz, hogy együtt éljünk. Ami sokat tesz hozzá a közös életünkhöz, hogy okos is, intelligens, művelt. Három nyelven beszél, remekül lovagol, ő is a színházi csapatunk tagja. Szóval minden szempontból, a magánéletünkben, a munkánkban is kiálltuk már az idők próbáját” – mondta Pintér Tibor, aki igyekszik a tenyerén hordani szerelmét, már amennyire lehet, mert „bár még csak harmincéves, nagyon önálló”.

Az 51 éves színész-színházigazgató arról is mesélt, két gyerek után vállalna-e egy harmadikat a szerelmével.

Szoktunk erről Jenivel beszélgetni. Azt mondja, ő egyelőre nem szeretne gyereket, várjunk ezzel még kicsit. Egyébként én is késői gyerek vagyok, amikor születtem, annyi idős volt az apukám, mint most én. Szóval ha Jeni úgy dönt, nemcsak készen állok, de örömmel várom is a kis jövevényt

– idézte a Story Pintért.