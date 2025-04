Talán jobb is, ha Hajós András nem is próbálkozik bejutni Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évadába.

Nagy visszhangja lett annak, hogy Hajós András vasárnap este, A Nagy Duett negyedik élő adásának első perceiben előkapta a gitárját, hogy egy szerenáddal bocsánatot kérjen a korábbi poénja miatt megharagudó Balázs Kláritól, ám úgy tűnik, nem az énekesnő az egyetlen, akit a „haragosai” között tudhat.

A TV2 show-műsorában zsűriző zenészről a minap Árpa Attila fogalmazott meg kemény kritikát, amikor Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban következő évada kapcsán kérdezték követői. A színész-producer kerek perec kimondta, miért nem látná szívesen Hajóst a következő évadban.

Hajóst humortalan, kiégett, értéktelen, egykor talán tehetséges embernek tartom, aki olyanokkal poénkodik, akik nem tudnak visszaszólni

– jellemezte Hajóst Árpa. A két tévés közti viszály egyébként nem új keletű: úgy tudni, a színész-producer még a Heti Hetes miatt orrolt meg a TV2 műsorában zsűriző zenészre, mondván, hogy az olyan dolgokat is mondott, amelyeknek semmi értelmük. Meglehet, már nem sokan emlékeznek rá, de a kereskedelmi csatornák indulásának idején Árpa olyan sikeres műsorok startjánál is jelen volt, mint a Való Világ vagy a Mónika-show, de részt vállalt például a Heti Hetes elkészítésében is, ám utóbbi és annak sztárvendégei kapcsán vegyes érzések maradtak benne.

Árpa ugyanakkor arról is mesélt, kiket látna szívesen a kerekasztal körül: Majkával, Curtisszel, Sebestyén Balázzsal, Kajdi Csabával és Puzsér Róberttel például szívesen forgatná az RTL krimireality új szériáját – idézte a story.hu a színész-producert.

„Lehet, hogy már voltak is castingon. Nem mindenkinek való ez a játék. Neveket nem mondhatok, de olyanokat tudok… Voltak, akik lelkileg nem bírták.”