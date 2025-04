A milliárdos elhatározta, hogy száz évig szeretne élni.

Fotó: TV2

Jákob Zoltán szerelmi életéről mostanság nem sokat lehet tudni, mióta szakított választottjával, Hajnal Bettinával, akit a Nagy Ő című párkereső reality-ben ismert meg, és akivel nem sokra rá pontot is tettek a kapcsolatuk végére. A milliárdos üzletember most azt is elárulta, hogy akkori önmagával nem egészen volt kibékülve, így a változtatás mellett döntött.

„Nekem a legnagyobb fogyásom az ilyen 7-8 kiló volt, de a legemlékezetesebb az a 4-5 kiló, amikor A Nagy Ő-ben szerepeltem, visszanéztem magam a műsorban, és nem tetszettem magamnak“ – árulta el a Blikknek Jákob Zoltán a Just Clear Award gálán.

Mint mondta, számára pont ennyi kell ahhoz, hogy fittnek és formában érezze magát, de a kora előrehaladtával különösen odafigyel, hogy egészséges életmódot éljen. Elhatározta, hogy ő bizony 100 évig fog élni, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy ne csak fizikailag, hanem mentálisan is a lehető legjobb formában legyen.

Longevity irányba vettem a saját életmódomat: a sport is benne van, a mentális jólét , amit most nagyon erősen próbálok támogatni. Tehát sokat kikapcsolódok, szoktam aludni is éjszaka, úgyhogy minden szuper. A legnagyobb motivációm még mindig a sikernek a keresése

– tette hozzá.