„Lényegében olyanok vagyunk, mint egy Kft.” – mondta az üzletasszony.

Dr. Varga Eszter az RTL Cápák között című üzleti show-műsorának 6. évadában csatlakozott a befektetőkhöz, azóta pedig sokak egyik kedvencévé vált a karizmatikus megjelenésű bankár, cégtulajdonos. Az üzleti világban ugyan évtizedek óta jelen van, az országos inertséget az RTL-es szereplése hozta meg. Mint fogalmazott, a pénzügyi tevékenység nem a fényről, csillogásról szól, úgyhogy a szereplés számára abszolút komfortzónán kívül esett, de úgy érzi, mostanra kezdi megszokni.

„Szorgalmas vidéki lány, agilis üzletasszony vagyok. Szeretek dolgozni, jól teljesíteni, és voltam, vagyok olyan szerencsés, hogy a férfiak között is mindig helyet kapok az asztalnál. Soha nem származott hátrányom az üzleti életben abból, hogy nő vagyok. Mindig is jól kijöttem a férfiakkal, nem akartak elnyomni vagy elgáncsolni. Az első pillanattól komolyan vettek, ami részben talán a természetemnek, lazaságomban köszönhető. Ösztönös vagyok mind a munkában mind a magánéletben” – fogalmazott a Storynak az üzletasszony, aki 26 éve alkot egy párt a férjével, és mindenben támogatják egymást.

Soha nem volt közöttünk szakmai féltékenység, irigység. Annál is inkább, mert ő is nagyon sikeres a maga területén. Egy amerikai nagyvállalatnak volt a vezetője, otthonosan mozog a pénzügyi területen, így sokat segítünk egymásnak. Mindent megvitatunk, és mindenről közösen döntünk. A pénzügyekben is. A családi kasszát is közösen kezeljük. Lényegében olyanok vagyunk, mint egy kft. A család működtetése ugyanis éppolyan, mint egy cég menedzselése. Mindenkinek megvan a maga feladata, felelőssége, a költségvetés, a határidő. Meg van határozva, hogy mi az, amihez nem nyúlunk, és miből gazdálkodunk