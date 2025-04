Chanel Tappel immár 2010 óta büszke tulajdonosa a világ leghosszabb nyelvű emberének járó címet. A 34 éves kaliforniai nő már a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült nyelvével, amely kiöltött állapotban 9,5 centiméteres. Tappel rengeteget nyújtogatja is azt, ráadásul nem mindennapi trükköket is képes végrehajtani vele. Igaz, van, akit megijeszt ezzel, és arra is volt már példa, hogy valaki sikított egy nagyot, amikor meglátta a nyelvét, de erre a testrészére a legbüszkébb. A rekorder – egyebek mellett – képes a nyelvével kihalászni a szőlőszemeket egy tál vízből, megfordítani egy csészét az asztal szélén, de Jengázni is tud vele.

10 Galéria: Ő a világ leghosszabb nyelvű nője Galéria: Ő a világ leghosszabb nyelvű nője (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

A közelmúltban a világ legmagasabb férfijáról és a legalacsonyabb nőről is készültek fotót, találkozásuk nem mindennapi fotókon látható.